Израиль атаковал военную авиабазу в Сирии, ее использовала и рф - СМИ

Детали

Израильские ракеты в воскресенье попали в крупную авиабазу в сирийской провинции Хомс, в результате чего двое военнослужащих погибли и еще трое получили ранения. Военные источники сообщили, что авиабаза в Шайрате в последнее время использовалась иранскими ВВС.

"Один военный источник, который не был уполномочен говорить публично, сообщил, что удары были нанесены по взлетно-посадочной полосе разветвленной авиабазы, расположенной к юго-востоку от города Хомс", - говорится в сообщении.

Отвечая на вопрос об ударе, представитель израильских военных заявил, что они "не комментируют иностранные сообщения".

Взлетно-посадочная полоса и подземные сооружения в Шайрате, включая укрытие для самолетов, претерпели значительное расширение российскими военными за последние три года, сообщил военный источник.

Источники в органах безопасности заявили, что у россии, которая сохраняет значительное военное присутствие в Сирии, есть силы, дислоцированные вблизи авиабазы ​​Шайрат, и использующая базу.

Региональные и разведывательные источники сообщают, что в последние месяцы Израиль усилил удары по сирийским аэропортам и авиабазам, чтобы сорвать растущее использование Ираном воздушных линий поставок для доставки оружия союзникам в Сирии и Ливане, включая поддерживаемую Ираном ливанскую "Хезболлах".

Базированная в Великобритании Сирийская обсерватория по правам человека, осуществляющая мониторинг таких событий, сообщила, что в результате воскресного удара был уничтожен состав иранских ополченцев и "Хезболлы", расположенный на авиабазе Шайрат. Оппозиционные военные источники сообщают, что иранские ополченцы контролируют значительные территории на западе провинции Хомс вблизи ливанской границы и на востоке, где у них есть ряд баз.

Напомним

Ливан хочет переговоров о демаркации морской границы с Сирией, чтобы он мог начать морскую добычу газа после достижения аналогичного соглашения с Израилем.