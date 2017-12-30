Із захопленої "Укрпошти" у Харкові визволили п'ятьох заручників, серед них - двоє дітей (доповнено)
Київ • УНН
КИЇВ. 30 грудня. УНН. Із захопленого відділення "Укрпошти" у Харкові вдалося звільнити п'ять заручників, зокрема - двох дітей. Про це доповів Президенту Петру Порошенку голова СБУ Василь Грицак, повідомляє УНН з посиланням на повідомлення речника Президента Святослава Цеголка у Twitter.
"Щойно голова СБУ доповів Президентові про звільнення 5 заручників у Харкові. Це троє жінок і двоє дітей", - повідомив С.Цеголко.
За даними нардепа А.Геращенка, на момент захоплення будівлі там перебувало дев'ять людей.
Раніше сьогодні невідомий в Харкові захопив відділення "Укрпошти".
За даними поліції, про подію оператору "102" повідомив чоловік, дружина якого працює в цій установі. Зараз інформація перевіряється працівниками поліції.
Повідомлення про те, що в відділення "Укрпошти", розташованому на вулиці Шевченка, увійшов чоловік в масці з метою пограбування, надійшло в поліцію 30 грудня близько 14:40.
Щойно голова СБУ доповів Президентові про звільнення 5 заручників у Харкові. Це троє жінок і двоє дітей.— Svyatoslav Tsegolko (@STsegolko) 30 декабря 2017 г.