Із Вищої ради правосуддя за власним бажанням звільнився один із членів
Київ • УНН
КИЇВ. 28 грудня. УНН. Вища рада правосуддя звільнила за власним бажанням члена Ради Аллу Олійник. Про це повідомляє прес-служба Судової влади України, передає УНН.
“Вища рада правосуддя, розглянувши заяву Олійник А.С. про звільнення з посади члена Вищої ради правосуддя за власним бажанням, керуючись статтями 24 та 34 Закону України „Про Вищу раду правосуддя“, вирішила звільнити Олійник Аллу Сергіївну з посади члена Вищої ради правосуддя за власним бажанням та виключити її зі складу Третьої Дисциплінарної палати Вищої ради правосуддя”, — йдеться у повідомленні.
Як повідомляв УНН, Вища рада правосуддя звільнила за власним бажанням суддю Ленінського районного суду Харкова Сергія Скляренка, який є п'ятим суддею у справі екс-мера Слов'янська Нелі Штепи.