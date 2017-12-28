С Высшего совета правосудия по собственному желанию уволился один из членов

“Высший совет правосудия, рассмотрев заявление Олийник А.С. об увольнении с должности члена Высшего совета правосудия по собственному желанию, руководствуясь статьями 24 и 34 Закона Украины „О Высшем совете правосудия“, решила уволить Олейник Аллу Сергеевну с должности члена Высшего совета правосудия по собственному желанию и исключить ее из состава Третьей Дисциплинарной палаты Высшего совета правосудия”, — говорится в сообщении.

Как сообщал УНН, Высший совет правосудия уволил по собственному желанию судью Ленинского районного суда Харькова Сергея Скляренко, который является пятым судьей по делу экс-мэра Славянска Нели Штепы.