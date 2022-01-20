Із України до РФ іноземка хотіла незаконно вивезти старовинний іконостас
Київ • УНН
КИЇВ. 20 січня. УНН. Громадянка Молдови намагалася незаконно провезти в Росію через український кордон старовинний іконостас. Про це повідомляє УНН із посиланням на пресцентр Держприкордонслужби.
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Під час перевірки пасажирів рейсового автобуса "Глодяни (Молдова) – Москва (РФ)" у прикордонників Чернівецького загону виникли підозри щодо можливого переміщення через український кордон прихованих товарів.
Унаслідок поглибленої перевірки серед особистих речей громадянки Молдови виявили гарно схований іконостас.
На іноземку склали протокол про порушення митних правил. Знахідку доправили на експертизу.
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У міжнародному аеропорту "Бориспіль" в українця, який хотів відлетіти до Риму, вилучили 111 предметів часів Третього рейху.