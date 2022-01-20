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У центрі Києва вогнеборці ліквідували масштабне загоряння у закладі громадського харчування
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10:51 • 74350 перегляди

У центрі Києва вогнеборці ліквідували масштабне загоряння у закладі громадського харчування

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Шахед-136

Із України до РФ іноземка хотіла незаконно вивезти старовинний іконостас

Із України до РФ іноземка хотіла незаконно вивезти старовинний іконостас

Київ • УНН

 • 18941 перегляди

КИЇВ. 20 січня. УНН. Громадянка Молдови намагалася незаконно провезти в Росію через український кордон старовинний іконостас. Про це повідомляє УНН із посиланням на пресцентр Держприкордонслужби.

Деталі

Під час перевірки пасажирів рейсового автобуса "Глодяни (Молдова) – Москва (РФ)" у прикордонників Чернівецького загону виникли підозри щодо можливого переміщення через український кордон прихованих товарів.

Унаслідок поглибленої перевірки серед особистих речей громадянки Молдови виявили гарно схований іконостас.

На іноземку склали протокол про порушення митних правил. Знахідку доправили на експертизу.

Нагадаємо

У міжнародному аеропорту "Бориспіль" в українця, який хотів відлетіти до Риму, вилучили 111 предметів часів Третього рейху.

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