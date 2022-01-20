Из Украины в РФ иностранка хотела незаконно вывезти старинный иконостас
Киев • УНН
КИЕВ. 20 января. УНН. Гражданка Молдовы пыталась незаконно провезти в Россию через украинскую границу старинный иконостас. Об этом сообщает УНН со ссылкой на пресс-центр Госпогранслужбы.
Детали
Во время проверки пассажиров рейсового автобуса "Глодяны (Молдова) — Москва (РФ)" у пограничников Черновицкого отряда возникли подозрения о возможном перемещении через украинскую границу скрытых товаров.
В результате углубленной проверки среди личных вещей гражданки Молдовы обнаружили хорошо спрятанный иконостас.
На иностранку составили протокол о нарушении таможенных правил. Находку доставили на экспертизу.
Напомним
В международном аэропорту "Борисполь" у украинца, который хотел улететь в Рим, изъяли 111 предметов времен Третьего рейха.