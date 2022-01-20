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15 марта, 19:03 • 106610 просмотра

Будет напрямую общаться с Зеленским: Трамп заявил о назначении Келлога спецпосланником по Украине

15 марта, 13:44 • 143218 просмотра

Украина определила состав переговорной группы для мирных переговоров: имена

15 марта, 13:22 • 123452 просмотра

"Коалиция желающих" переходит к операционной фазе, запланирована встреча в четверг - Стармер

15 марта, 13:08 • 116990 просмотра

"Коалиция желающих": Зеленский призвал партнеров к четкой позиции по гарантиям безопасности для Украины

15 марта, 12:52 • 104808 просмотра

Стармер выпустил заявление после саммита "коалиции желающих": путин должен доказать, что серьезно относится к миру и подписать прекращение огня

15 марта, 11:23 • 101467 просмотра

Зеленский: есть направления вдоль восточной границы, где армия рф накапливает силы, это свидетельствует о желании нанести удар по Сумской области

15 марта, 10:46 • 93041 просмотра

Стармер на встрече по "коалиции желающих" призвал продолжать давление на путина для безусловного прекращения огня

15 марта, 09:00 • 124076 просмотра

Как правильно посадить плодовый сад: советы

14 марта, 19:57 • 127330 просмотра

Пять впечатляющих фильмов в жанре фэнтези: что посмотреть в эти выходные

14 марта, 19:56 • 127307 просмотра

“Я был немного саркастичным”: Трамп о завершении войны за 24 часа

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13 марта, 15:21 • 130803 просмотра
Актуальное
Из Украины в РФ иностранка хотела незаконно вывезти старинный иконостас

Из Украины в РФ иностранка хотела незаконно вывезти старинный иконостас

Киев • УНН

 • 18941 просмотра

КИЕВ. 20 января. УНН. Гражданка Молдовы пыталась незаконно провезти в Россию через украинскую границу старинный иконостас. Об этом сообщает УНН со ссылкой на пресс-центр Госпогранслужбы.

Детали

Во время проверки пассажиров рейсового автобуса "Глодяны (Молдова) — Москва (РФ)" у пограничников Черновицкого отряда возникли подозрения о возможном перемещении через украинскую границу скрытых товаров.

В результате углубленной проверки среди личных вещей гражданки Молдовы обнаружили хорошо спрятанный иконостас.

На иностранку составили протокол о нарушении таможенных правил. Находку доставили на экспертизу.

Напомним

В международном аэропорту "Борисполь" у украинца, который хотел улететь в Рим, изъяли 111 предметов времен Третьего рейха.

Украинские Национальные Новости

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