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Із суду в Одесі евакуювали людей через повідомлення про замінування

Із суду в Одесі евакуювали людей через повідомлення про замінування

Київ • УНН

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ОДЕСА-КИЇВ. 22 березня. УНН. Через повідомлення про замінування із Одеського апеляційного господарського суду евакуювали працівників і відвідувачів. Про це УНН повідомили в прес-службі ГУНП в Одеській області.

Сьогодні, 22 березня, на спецлінію “102” надійшло повідомлення про те, що адміністративну будівлю Одеського апеляційного господарського суду, розташованого на пр.Шевченка, 29, заміновано.

На місце події направлено слідчо-оперативну групу, працівників вибухотехнічної служби, кінологів та працівників служби з надзвичайних ситуацій.

З приміщення суду евакуювали працівників та відвідувачів. Наразі вирішується питання про внесення відомостей до ЄРДР.

Нагадаємо, 3 березня “мінували” апеляційний господарський суд в Одесі.

Українські Національні Новини

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