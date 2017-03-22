Із суду в Одесі евакуювали людей через повідомлення про замінування

Сьогодні, 22 березня, на спецлінію “102” надійшло повідомлення про те, що адміністративну будівлю Одеського апеляційного господарського суду, розташованого на пр.Шевченка, 29, заміновано.

На місце події направлено слідчо-оперативну групу, працівників вибухотехнічної служби, кінологів та працівників служби з надзвичайних ситуацій.

З приміщення суду евакуювали працівників та відвідувачів. Наразі вирішується питання про внесення відомостей до ЄРДР.

Нагадаємо, 3 березня “мінували” апеляційний господарський суд в Одесі.