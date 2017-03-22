Із суду в Одесі евакуювали людей через повідомлення про замінування
Київ • УНН
ОДЕСА-КИЇВ. 22 березня. УНН. Через повідомлення про замінування із Одеського апеляційного господарського суду евакуювали працівників і відвідувачів. Про це УНН повідомили в прес-службі ГУНП в Одеській області.
Сьогодні, 22 березня, на спецлінію “102” надійшло повідомлення про те, що адміністративну будівлю Одеського апеляційного господарського суду, розташованого на пр.Шевченка, 29, заміновано.
На місце події направлено слідчо-оперативну групу, працівників вибухотехнічної служби, кінологів та працівників служби з надзвичайних ситуацій.
З приміщення суду евакуювали працівників та відвідувачів. Наразі вирішується питання про внесення відомостей до ЄРДР.
Нагадаємо, 3 березня “мінували” апеляційний господарський суд в Одесі.