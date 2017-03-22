Из суда в Одессе эвакуировали людей из-за сообщения о заминировании

Сегодня, 22 марта, на спецлинию "102" поступило сообщение о том, что административное здание Одесского апелляционного хозяйственного суда, расположенное на пр.Шевченка, 29 заминировано.

На место происшествия направлены ​​следственно-оперативная группа, работники взрывотехнической службы, кинологи и работники службы по чрезвычайным ситуациям.

Из помещения суда эвакуировали работников и посетителей. Сейчас решается вопрос о внесении сведений в ЕРДР.

Напомним, 3 марта "минировали" апелляционный хозяйственный суд в Одессе .