Из суда в Одессе эвакуировали людей из-за сообщения о заминировании
Киев • УНН
ОДЕССА-КИЕВ. 22 марта. УНН. Из-за сообщения о заминировании из Одесского апелляционного хозяйственного суда эвакуировали работников и посетителей. Об этом УНН сообщили в пресс-службе ГУНП в Одесской области.
Сегодня, 22 марта, на спецлинию "102" поступило сообщение о том, что административное здание Одесского апелляционного хозяйственного суда, расположенное на пр.Шевченка, 29 заминировано.
На место происшествия направлены следственно-оперативная группа, работники взрывотехнической службы, кинологи и работники службы по чрезвычайным ситуациям.
Из помещения суда эвакуировали работников и посетителей. Сейчас решается вопрос о внесении сведений в ЕРДР.
Напомним, 3 марта "минировали" апелляционный хозяйственный суд в Одессе .