Із Сирії репатріюють близько 130 французьких джихадистів

Через виведення американських військ із Сирії та нестабільності в країні французька влада побоюються втратити слід згаданих джихадистів і вважають за краще репатріювати їх, пише видання. До Франції їх доставлять на літаку.

"Ті, хто повернуться, будуть поміщені в тюрму. Всі ті, хто повернеться до Франції, будуть судимі і довірені суддям. Коли суддя вважатиме, що їх потрібно буде посадити в тюрму - і це буде основна частина випадків - їх посадять в тюрму", - повідомив виданню міністр внутрішніх справ Франції Крістоф Кастанер.

Вважається, що ці люди кілька років тому виїхали з Франції до Сирії, щоб брати участь у рядах "Ісламської Держави".

Нагадаємо, 14 січня Президент США Дональд Трамп повідомив, що Сполучені Штати Америки починають виведення свого військового контингенту з Сирії, але при цьому і далі продовжують боротися з іншими бойовиками терористичного угрупування "Ісламська держава" в країні.