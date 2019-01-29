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Із Сирії репатріюють близько 130 французьких джихадистів

Із Сирії репатріюють близько 130 французьких джихадистів

Київ • УНН

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КИЇВ. 29 січня. УНН. Близько 130 чоловіків, затриманих у Сирії за підозрою в джихадизмі, будуть репатрійовані до Франції в найближчі тижні, щоб постати перед судом. Про це повідомляє видання BFMTV з посиланням на джерела, передає УНН.

Через виведення американських військ із Сирії та нестабільності в країні французька влада побоюються втратити слід згаданих джихадистів і вважають за краще репатріювати їх, пише видання. До Франції їх доставлять на літаку.

"Ті, хто повернуться, будуть поміщені в тюрму. Всі ті, хто повернеться до Франції, будуть судимі і довірені суддям. Коли суддя вважатиме, що їх потрібно буде посадити в тюрму - і це буде основна частина випадків - їх посадять в тюрму", - повідомив виданню міністр внутрішніх справ Франції Крістоф Кастанер.

Вважається, що ці люди кілька років тому виїхали з Франції до Сирії, щоб брати участь у рядах "Ісламської Держави".

Нагадаємо, 14 січня Президент США Дональд Трамп повідомив, що Сполучені Штати Америки починають виведення свого військового контингенту з Сирії, але при цьому і далі продовжують боротися з іншими бойовиками терористичного угрупування "Ісламська держава" в країні.

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