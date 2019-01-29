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Из Сирии репатриируют около 130 французских джихадистов

Из Сирии репатриируют около 130 французских джихадистов

Киев  •  УНН

 • 9232 просмотра

КИЕВ. 29 января. УНН. Около 130 мужчин, задержанных в Сирии по подозрению в джихадизме, будут репатриированы во Францию в ближайшие недели, чтобы предстать перед судом. Об этом сообщает издание BFMTV со ссылкой на источники, передаёт УНН.

Из-за вывода американских войск из Сирии и нестабильности в стране французские власти опасаются потерять след упомянутых джихадистов и предпочитают репатриировать их, пишет издание. Во Францию их доставят на самолете.

"Те, кто вернутся, будут заключены в тюрму. Все те, кто вернется во Францию, будут судимы и доверены судьям. Когда судья посчитает, что их нужно будет посадить в тюрьму - и это будет основная часть случав - их посадят в тюрьму", - сообщил изданию министр внутренних дел Франции Кристоф Кастанер.

Считается, что эти люди несколько лет назад уехали из Франции в Сирию, чтобы сражаться в рядах "Исламского Государства".

Напомним, 14 января Президент США Дональд Трамп сообщил, что Соединенные Штаты Америки начинают вывод своего военного контингента из Сирии, но при этом и дальше продолжают бороться с остальными боевиками террористической группировки "Исламское государство" в стране.

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