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Із семи КПВВ на Донбасі досі повноцінно функціонує лише "Станиця Луганська"

Із семи КПВВ на Донбасі досі повноцінно функціонує лише "Станиця Луганська"

Київ • УНН

 • 24164 перегляди

КИЇВ. 12 листопада. УНН. Із семи КПВВ на лінії розмежування на Донбасі пропуск людей у дві сторони наразі відбувається лише у КПВВ "Станиця Луганська". Про це УНН розповів речник Східного регіонального управління ДПСУ Юрій Трубачов.

"Станом на 11:00 всі 7 КПВВ з української сторони відкриті: 4 — у Донецькій області, 3 — у Луганській. Але пропуск у дві сторони здійснюється лише у "Станиці Луганській". У інших шести пунктах в'їзду-виїзду Донецької та Луганської області ще не прибувало жодної особи", - зазначив прикордонник.

Трубачов зазначив, що станом на 11:00 на КПВВ "Станиця Луганська" з української сторони оформлено 200 осіб, з тимчасово окупованої території — 278 осіб.

Нагадаємо, речник української делегації у ТКГ Олексій Арестович заявив, що блокування відкриття КПВВ загрожує Росії санкціями.

Українські Національні Новини

Українські Національні Новини

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