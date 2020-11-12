Із семи КПВВ на Донбасі досі повноцінно функціонує лише "Станиця Луганська"

"Станом на 11:00 всі 7 КПВВ з української сторони відкриті: 4 — у Донецькій області, 3 — у Луганській. Але пропуск у дві сторони здійснюється лише у "Станиці Луганській". У інших шести пунктах в'їзду-виїзду Донецької та Луганської області ще не прибувало жодної особи", - зазначив прикордонник.

Трубачов зазначив, що станом на 11:00 на КПВВ "Станиця Луганська" з української сторони оформлено 200 осіб, з тимчасово окупованої території — 278 осіб.

Нагадаємо, речник української делегації у ТКГ Олексій Арестович заявив, що блокування відкриття КПВВ загрожує Росії санкціями.