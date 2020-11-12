Із семи КПВВ на Донбасі досі повноцінно функціонує лише "Станиця Луганська"
Київ • УНН
КИЇВ. 12 листопада. УНН. Із семи КПВВ на лінії розмежування на Донбасі пропуск людей у дві сторони наразі відбувається лише у КПВВ "Станиця Луганська". Про це УНН розповів речник Східного регіонального управління ДПСУ Юрій Трубачов.
"Станом на 11:00 всі 7 КПВВ з української сторони відкриті: 4 — у Донецькій області, 3 — у Луганській. Але пропуск у дві сторони здійснюється лише у "Станиці Луганській". У інших шести пунктах в'їзду-виїзду Донецької та Луганської області ще не прибувало жодної особи", - зазначив прикордонник.
Трубачов зазначив, що станом на 11:00 на КПВВ "Станиця Луганська" з української сторони оформлено 200 осіб, з тимчасово окупованої території — 278 осіб.
Нагадаємо, речник української делегації у ТКГ Олексій Арестович заявив, що блокування відкриття КПВВ загрожує Росії санкціями.