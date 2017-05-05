Із 8 травня розпочне роботу річковий трамвай в столиці
Київ • УНН
КИЇВ. 5 травня. УНН. Із 8 травня 2017 року розпочне роботу річковий трамвай, який з’єднає Поділ із місцем проведення пісенного конкурсу “Євробачення” неподалік від станції метро “Лівобережна”. Про це УНН повідомили у прес-службі КМДА.
“Річковий трамвайчик курсуватиме від причалу № 10 Річкового вокзалу (Поштова площа) до причалу „Микільська Слобідка“ (біля Міжнародного Виставкового Центру). Сьогодні річковий причал № 10 приведено до належного санітарно-технічного стану, в тому числі пофарбовано металоконструкції і завершено облаштування причалу на Микільській Слобідці (поблизу Міжнародного виставкового центру). Також оглянуто судна, які готуються до перевезення пасажирів”, — розповів Микола Поворозник.
За його словами, перший рейс відбудеться 8 травня о 19:00 від Поштової площі. Вартість квитка складатиме 50 грн в одну сторону, та 80 грн — у дві сторони.
Нагадаємо, що проїзд акредитованих осіб і вболівальників із квитками — безкоштовний.