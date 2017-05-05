С 8 мая начнет работу речной трамвай в столице

"Речной трамвайчик будет курсировать от причала № 10 Речного вокзала (Почтовая площадь) до причала "Никольская Слободка" (возле Международного Выставочного Центра). Сегодня речной причал № 10 приведены в надлежащее санитарно-технического состояния, в том числе окрашены металлоконструкции и завершено обустройство причала на Никольской Слободке (возле Международного выставочного центра). Также осмотрено суда, готовятся к перевозке пассажиров", - рассказал Николай Поворозник.

По его словам, первый рейс состоится 8 мая в 19:00 от Почтовой площади. Стоимость билета составит 50 грн в одну сторону, и 80 грн - в две стороны.

Напомним, что проезд аккредитованных лиц и болельщиков с билетами - бесплатный.