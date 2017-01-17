Із 20 січня у Києві стартує прийом заявок на отримання грантів для ОСББ та ЖБК
Київ • УНН
КИЇВ. 17 січня. УНН. У період з 20 січня до 28 лютого Київ прийматиме від будинків ОСББ та ЖБК заявки на отримання енергоефективних грантів за програмою 70 на 30. Грант дає можливість мешканцям отримати компенсацію в розмірі 70% від вартості робіт із енергозбереження. Про це заявив заступник голови КМДА Петро Пантелеєв, передає УНН з посиланням на прес-службу КМДА.
Він нагадав, що за два попередні роки гранти від міста отримали 78 будинків. Загальна сума компенсації склала майже 26 млн грн.
“Цього року ми збільшили обсяг фінансування — з міського бюджету виділено 30 млн грн на компенсації енергоефективних робіт для будинків ОСББ та ЖБК. Мешканцям цих будинків необхідно підготувати наступні документи: техніко-економічне обґрунтування проекту; документ, що підтверджує повноваження особи на підписання проекту; підтвердження одного або декількох видів гарантування оплати; витяг із протоколу загальних зборів співвласників, що підтверджує їхнє рішення брати участь у конкурсі”, — пояснив П.Пантелеєв.
За його словами, минулого року місто також розширило перелік робіт, які можна виконати в рамках проекту “70/30%”.
Зокрема, встановлення будинкових приладів обліку теплової енергії на опалення/гаряче водопостачання; реконструкція теплових пунктів та встановлення нових індивідуальних теплопунктів; теплоізоляція та капітальний ремонт дахів; заміна вікон і дверей у місцях загального користування на енергозберігаючі; утеплення фасадів; заміна освітлювальних приладів на енергоефективні та ін.
Прийняття на розгляд комісії проектів проводитиме Департамент житлово-комунальної інфраструктури КМДА з 20 січня до 28 лютого 2017 року щовівторка з 09:00 до 13:00 та щочетверга з 14:00 до 18:00 за адресою: вул. Велика Житомирська, буд. 15-А, каб. 13-15.