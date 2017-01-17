С 20 января в Киеве стартует прием заявок на получение грантов для ОСМД и ЖСК
Киев • УНН
КИЕВ. 17 января. УНН. В период с 20 января до 28 февраля Киев будет принимать от домов ОСМД и ЖСК заявки на получение энергоэффективных грантов по программе 70 на 30. Грант дает возможность жителям получить компенсацию в размере 70% от стоимости работ по энергосбережению. Об этом заявил заместитель главы КГГА Петр Пантелеев, передает УНН со ссылкой на пресс-службу КГГА.
Он напомнил, что за два предыдущих года гранты от города получили 78 домов. Общая сумма компенсации составила почти 26 млн грн.
"В этом году мы увеличили объем финансирования - из городского бюджета выделено 30 млн грн на компенсации энергоэффективных работ для домов ОСМД и ЖСК. Жителям этих домов необходимо подготовить следующие документы: технико-экономическое обоснование проекта; документ, подтверждающий полномочия лица на подписание проекта; подтверждение одного или нескольких видов обеспечения оплаты; выписка из протокола общего собрания совладельцев, что подтверждает их решение участвовать в конкурсе", - пояснил П.Пантелеев.
По его словам, в прошлом году город также расширил перечень работ, которые можно выполнить в рамках проекта "70/30%".
В частности, установку домовых приборов учета тепловой энергии на отопление/горячее водоснабжение; реконструкция тепловых пунктов и установление новых индивидуальных теплопунктов; теплоизоляция и капитальный ремонт крыш; замена окон и дверей в местах общего пользования на энергосберегающие; утепление фасадов; замена осветительных приборов на энергоэффективные и др.
Принятие на рассмотрение комиссии проектов будет проводить Департамент жилищно-коммунальной инфраструктуры КГГА с 20 января по 28 февраля 2017 г. по вторникам с 09:00 до 13:00 и четвергам с 14:00 до 18:00 по адресу: ул. Большая Житомирская, д. 15-А, каб. 13-15.