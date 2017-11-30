Із 1 грудня пільговики зможуть їздити безплатно в метро лише з карткою киянина

Із 1 грудня пільговики зможуть користуватися винятково карткою киянина для безкоштовного проїзду у метро. Це стосується лише дев'яти категорій громадян, яким Київрада надала таку пільгу. Зокрема, пенсіонери столиці, батьки багатодітних родин та особи з інвалідністю (III групи), інші.

Варто зазначити, що категорії громадян із загальнодержавними пільгами, наприклад, учасники бойових дій, люди з інвалідністю (I та II груп), діти з багатодітних сімей, для безкоштовного проїзду у метро, як і раніше, повинні пред’являти оригінал посвідчення. Інші документи чи довідки відповідно до законодавства не є підставою для безоплатного проїзду в підземці.

За відсутності картки киянина проїзд сплачується пасажиром на загальних підставах.

Як повідомляв УНН, з 15 липня у касах київського метро продають лише по одному жетону.