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С 1 декабря льготники смогут ездить бесплатно в метро только с карточкой киевлянина

С 1 декабря льготники смогут ездить бесплатно в метро только с карточкой киевлянина

Киев  •  УНН

 • 18326 просмотра

КИЕВ. 30 ноября. УНН. С 1 декабря для бесплатного проезда в киевском метро девять категорий льготников смогут пользоваться исключительно карточкой киевлянина. Об этом сообщает пресс-служба столичной подземки, передает УНН.

С 1 декабря льготники смогут пользоваться исключительно карточкой киевлянина для бесплатного проезда в метро. Это касается только девяти категорий граждан, которым Киевсовет предоставил такую ​​льготу. В частности, пенсионеры столицы, родители многодетных семей и лица с инвалидностью (III группы), другие.

Стоит отметить, что категории граждан с общегосударственными льготами, например, участники боевых действий, люди с инвалидностью (I и II групп), дети из многодетных семей, для бесплатного проезда в метро, ​​как и раньше, должны предъявлять оригинал удостоверения. Другие документы или справки в соответствии с законодательством не являются основанием для бесплатного проезда в подземке.

При отсутствии карточки киевлянина проезд оплачивается пассажиром на общих основаниях.

Как сообщал УНН, с 15 июля в кассах киевского метро продают только по одному жетону.

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