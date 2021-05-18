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Івченко розповів, на якій стадії перебуває підготовка референдуму про ринок землі

Київ • УНН

 • 16716 перегляди

КИЇВ. 18 травня. УНН. Народний депутат Вадим Івченко розповів про те, на якому етапі перебуває підготовка до проведення референдуму щодо відкриття ринку землі, ініційованого фракцією “Батьківщина”. Про це інформує кореспондент УНН.

Івченко розповів, на якій стадії перебуває підготовка референдуму про ринок землі

Цитата:

“Ми 22 травня, у суботу, збираємо людей, щоб допомогти всім, хто хоче бути в ініціативних групах задля того, щоб ці люди самі ініціювали зібрання 3 мільйонів підписів. Нам важливо, щоб це були не фейкові групи, які за дорученням влади, наприклад, провелися в Синельниківському районі в селі Васильківка. А щоб це дійсно були люди, які зможуть з усіх куточків країни зібрати 3 мільйони підписів (за проведення референдуму — ред.)”, — вважає Івченко.

Деталі

Принцип народовладдя, на думку народного депутата, передбачає широкий зріз думки населення з усієї території України, щоб результати були максимально репрезентативні.

“Тому давайте проведемо (референдум — ред.) і запитаємо людей: чи потрібен їм такий ринок землі, чи потрібні їм такі дворівневі електронні аукціони та багато іншого”, — зауважив Вадим Івченко.

Довідково

Сьогодні проходить чергове засідання парламенту. На ньому продовжується розгляд у другому читанні другого “земельного” законопроекту “Про внесення змін до деяких законодавчих актів щодо продажу земельних ділянок державної та комунальної власності або прав на них (оренди, суперфіцію, емфітевзису) через електронні аукціони” (№ 2195). 

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