Івченко розповів, на якій стадії перебуває підготовка референдуму про ринок землі

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“Ми 22 травня, у суботу, збираємо людей, щоб допомогти всім, хто хоче бути в ініціативних групах задля того, щоб ці люди самі ініціювали зібрання 3 мільйонів підписів. Нам важливо, щоб це були не фейкові групи, які за дорученням влади, наприклад, провелися в Синельниківському районі в селі Васильківка. А щоб це дійсно були люди, які зможуть з усіх куточків країни зібрати 3 мільйони підписів (за проведення референдуму — ред.)”, — вважає Івченко.

Деталі

Принцип народовладдя, на думку народного депутата, передбачає широкий зріз думки населення з усієї території України, щоб результати були максимально репрезентативні.

“Тому давайте проведемо (референдум — ред.) і запитаємо людей: чи потрібен їм такий ринок землі, чи потрібні їм такі дворівневі електронні аукціони та багато іншого”, — зауважив Вадим Івченко.

Довідково

Сьогодні проходить чергове засідання парламенту. На ньому продовжується розгляд у другому читанні другого “земельного” законопроекту “Про внесення змін до деяких законодавчих актів щодо продажу земельних ділянок державної та комунальної власності або прав на них (оренди, суперфіцію, емфітевзису) через електронні аукціони” (№ 2195).