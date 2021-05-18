Ивченко рассказал, на какой стадии находится подготовка референдума о рынке земли
Киев • УНН
КИЕВ. 18 мая. УНН. Народный депутат Вадим Ивченко рассказал о том, на каком этапе находится подготовка к проведению референдума об открытии рынка земли, инициированного фракцией "Батькивщина". Об этом сообщает корреспондент УНН.
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"Мы 22 мая, в субботу, собираем людей, чтобы помочь всем, кто хочет быть в инициативных группах для того, чтобы эти люди сами инициировали собрание 3 миллионов подписей. Нам важно, чтобы это были не фейковые группы, которые по поручению власти, например, провелись в Синельниковском районе в селе Васильковка. А чтобы это действительно были люди, которые смогут со всех уголков страны собрать 3 миллиона подписей (за проведение референдума - ред.)", - считает Ивченко.
Детали
Принцип народовластия, по мнению народного депутата, предусматривает широкий срез мнения населения по всей территории Украины, чтобы результаты были максимально репрезентативны.
"Поэтому давайте проведем (референдум - ред.) и спросим людей: нужен ли им такой рынок земли, нужны ли им такие двухуровневые электронные аукционы и многое другое", - отметил Вадим Ивченко.
Справка
Сегодня проходит очередное заседание парламента. На нем продолжается рассмотрение во втором чтении второго "земельного" законопроекта "О внесении изменений в некоторые законодательные акты относительно продажи земельных участков государственной и коммунальной собственности или прав на них (аренды, суперфиции, эмфитевзиса) через электронные аукционы" (№ 2195).