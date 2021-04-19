Івченко прокоментував вечірку нардепа Тищенка: це влада подвійних стандартів і безвідповідальності

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"Я б хотів не обговорювати Тищенка, а обговорювати владу. Ця влада подвійних стандартів, яка вважає, що до неї не прийдуть, що не наступить відповідальності", - вважає Івченко.

Деталі

Одночасно нардеп наголосив, що зараз деякі київські заклади громадського харчування все ще працюють, тому необхідно підходити до проблеми комплексно, а не з вибірковими покараннями.

"Або ми все закриваємо і не обговорюємо стандарти. Або у нас несправедливість, і не тільки один ресторан працює, і ми не тільки йому (Миколі Тищенку – ред.) даємо оцінку політичну, а тоді й на фракції можна робити засудження і так далі. (…) Тут подвійні стандарти та безвідповідальність. Бо люди без роботи, а тут столи накриті, люди закриті з бізнесом – і дивляться по телебачення, як відкриті інші ресторани. Тому політики мають нести відповідальність, але влада не має бути з подвійними стандартами", - підкреслив Вадим Івченко.

Що було раніше

Народний депутат від "Слуги народу" Микола Тищенко потрапив у новий скандал. У ЗМІ з'явилася інформація про те, що нардеп влаштував вечірку для своєї дружини у готелі Fairmont. Наразі правоохоронці зайнялися питанням влаштування народним депутатом вечірки у готелі на Подолі у Києві напередодні, відкрито кримінальне провадження.