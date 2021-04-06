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Івченко прокоментував проблеми з громадським транспортом у Києві через карантинні обмеження

Київ • УНН

 • 21306 перегляди

КИЇВ. 6 квітня. УНН. Народний депутат від фракції “Батьківщина” Вадим Івченко в ефірі телеканалу Kyiv Live прокоментував ситуацію з транспортним колапсом у Києві через брак перепусток і карантинні обмеження.

Цитата

“Тут недопрацювання, в тому числі — місцевої влади. По видачі спецталонів на громадський транспорт, однозначно, потрібна була інша система, яка забезпечила б всіх тих, хто має право доїжджати до своєї роботи, хто повинен доїжджати до своєї роботи. Зокрема, стратегічні підприємства, яких велика кількість в Києві”, — вважає народний депутат.

Івченко наголошує, що у питанні зі спецталонами повністю відсутній контроль і не продумана логістика, яка призводить до хаосу на дорогах і в громадському транспорті.

“Я вам скажу більше: ти отримав спецталон, ти проходиш в маршрутку, а там місця забиті тими, хто не має цих спецталонів. Як діяти в цій ситуації? Що мають робити водії, поліція? Тобто, я вже не можу доїхати, бо в метро не пускають, а тут я не можу сісти, бо маю спецталон, і маршрутка повна людей без спецталонів... Ці питання мали б бути врегульовані департаментом, який займається транспортною логістикою та перевезеннями”, — зауважив він.

Парламентар вкотре зазначив, що головна проблема полягає в тому, що всі рішення, які зараз ухвалюються владою на всіх рівнях, є несистемними та породжують безлад і проблеми для громадян України.

Доповнення

Нагадаємо, народний депутат Вадим Івченко вважає, що вісім тисяч гривень від держави не зможуть допомогти бізнесу під час економічної коронакризи. Натомість значно ефективнішими, на його думку, можуть стати податкові пільги, допомога з оплатою житлово-комунальних послуг і зменшення кредитного навантаження.

Довідково

Київ запровадив більш суворі карантинні обмеження з 5 до 16 квітня.

З понеділка закриваються усі школи та дитсадочки. Увесь громадський транспорт, у тому числі метро, працюватиме по спецперепустках: виключно для перевезень працівників підприємств критичної інфраструктури.

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