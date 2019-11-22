Іванісов попросив "Джокера" зрозуміти, пробачити і захистити
Київ • УНН
КИЇВ. 22 листопада. УНН. Пранкер "Джокер" оприлюднив фрагмент листування нібито з нардепом з фракції "Слуга народу" Романом Іванісовим, який відсидів термін за згвалтування. Листування пранкер оприлюднив у своєму Telegram-каналі, передає УНН.
На початку листування видно, що якийсь Іванісов просить "Зрозуміти, Пробачити, і Захистити!"
Іванісов запевняє, що його замовили і він найняв "Мега експертів".
Від чийого саме імені "Джокер" спілкувався з Іванісовим не ясно, проте Іванісов просить часу до вівторка і запевняє того, з ким спілкується "Я з тобою". У той же час, "Джокер" пише, що Іванісов або з фракцією, або складає повноваження нардепа.
У кінці "Джокер" запитує, що говорити людям.
Як повідомляв УНН, з посиланням на правоохоронні органи, нардеп Іванісов в 1996 році був засуджений за згвалтування неповнолітньої і відбув покарання у вигляді 2 років 6 місяців в колонії загального режиму. Сам народний депутат Іванісов ці факти заперечує і навіть розмістив на своїй сторінці в Facebook фото-копію довідки про відсутність судимості.
Коментуючи УНН інформацію про наявність в біографії Іванісова такого факту, голова фракції "Слуга народу" Давид Арахамія заявив, що якщо з'ясується, що нардеп від "Слуги народу" Роман Іванісов дійсно був засуджений за зґвалтування неповнолітньої, то це питання буде винесено на розгляд фракції.
Пізніше Генеральний прокурор України Руслан Рябошапка повідомив, що перевірка підтвердила той факт, що народний депутат з фракції "Слуга народу" Роман Іванісов відбув тюремний термін за зґвалтування неповнолітньої.
Після Портнов в своєму Telegram-каналі оприлюднив копію указу другого Президента України Леоніда Кучми про помилування Романа Іванісова, а також вирок.