"Іуда" повідомив про бомби у Чернівцях: вибухівку шукають у 200 будівлях
Київ • УНН
КИЇВ. 2 серпня. УНН. У Чернівцях невідомий, який підписався "Іуда", повідомив про вибухівку у дитсадках, кафе та університетах. Правоохоронці здійснюють евакуацію громадян з будівель і перевіряють приміщення, передає УНН із посиланням на прес-службу ГУНП в Чернівецькій області.
Як повідомили у прес-службі, 2 серпня, приблизно о 17:15 на спецлінію “102” надійшло повідомлення з обласного УДСНС про те, що на їхню електронну адресу надійшов лист про замінування майже двохсот споруд у Чернівцях.
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Зокрема, анонім повідомив, що о 19:00 вибухнуть бомби у всіх дитячих садочках, університетах і кафе на території міста.
"До зазначених об’єктів негайно направлено наряди поліції, слідчо-оперативні групи, вибухотехнічну та кінологічну служби. Наразі правоохоронці здійснюють евакуацію громадян з будівель і перевіряють приміщення та прилеглі території на наявність підозрілих і вибухонебезпечних предметів", - йдеться у повідомленні.