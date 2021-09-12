Італійський тенісист тріумфував на турнірі "челенджер" у Києві

Деталі

У стартовому сеті перший сіяний аргентинець Себастьян Баєс миттєво захопив ініціативу й повів у рахунку – 5:1. Здавалося ніщо не може завадити йому взяти принаймі першу партію, втім, італієць Франко Агаменоне мав власну думку з цього приводу. Він виконав "приховану баранку", взяв наступні шість геймів, а з ними й сет – 7:5.

Свою перевагу італієць не втратив вже до кінця матчу, зламав розвиток подій на свою користь – 6:2.

Таким чином, Агамеоне здобув другий в кар’єрі одиночний титул в серії "челенджерів", і він став другим поспіль. Перший він завоював у Празі наприкінці серпня. Отже, наразі італієць має безпрограшну серію з 10 матчів.

Доповнення

В фіналі парного розряду змагань українці Стаховський і Молчанов поступилися дуету Лус/Нєдовєсов (4:6, 4:6).

Довідка

Призовий фонд ґрунтового турніру в Києві склав 52 тис. євро.