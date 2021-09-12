Итальянский теннисист победил на турнире "Челленджер" в Киеве
Киев • УНН
КИЕВ. 13 сентября. УНН. Завершился первый в столице Украины за последние 15 лет профессиональный мужской турнир серии "Челленджер", информирует УНН со ссылкой на Федерацию тенниса Украины.
Детали
В стартовом сете первый сеяный аргентинец Себастьян Байес мгновенно захватил инициативу и повел в счете — 5:1. Казалось ничто не может помешать ему взять по крайней мере первую партию, впрочем, итальянец Франко Агаменоне имел собственное мнение по этому поводу. Он выполнил “скрытую баранку”, взял следующие шесть геймов, а с ними и сет — 7:5.
Свое преимущество итальянец не потерял уже до конца матча, сломал развитие событий в свою пользу — 6:2.
Таким образом, Агамеоне получил второй в карьере одиночный титул в серии “Челленджер”, и он стал вторым подряд. Первый он завоевал в Праге в конце августа. Итак, пока итальянец беспроигрышную серию из 10 матчей.
Дополнение
В финале парного разряда соревнований украинцы Стаховский и Молчанов уступили дуэту Лус / Недовесов (4:6, 4:6).
Справка
Призовой фонд почвенного турнира в Киеве составил 52 тыс. евро.