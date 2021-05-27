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Всесвітній день гомеопатії: особливості, застосування та критика
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Італійський художник продав першу невидиму скульптуру за 15 тис. євро

Київ • УНН

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КИЇВ. 27 травня. УНН. Художник з італійської Комуни Санта-Джуста Сальваторе Гаран створив нематеріальну скульптуру, абсолютно невидиму, під назвою “I am (з англ. — я є)”. Робота була продана за 15 тисяч євро на аукціоні, організованому будинком Art-Rite, передає УНН з посиланням на Italy24 News.

Італійський художник продав першу невидиму скульптуру за 15 тис. євро

Деталі

Планується, що робота буде розміщена в приватному будинку на вільному просторі розміром приблизно 150×150 сантиметрів. Спочатку скульптура оцінювалася в 6 тисяч євро, однак за підсумком пішла з молотка за суму вдвічі дорожче.

Покупець скульптури за підсумками угоди отримає сертифікат, який підтверджує факт, що твір належить йому.

“Успішний результат аукціону свідчить про незаперечний факт, що порожнеча — це не що інше, як простір, повний енергії, і навіть якщо ми спустошимо його, і нічого не залишиться, відповідно до принципу невизначеності Гейзенберга, ніщо не має ваги. Отже, у нього є енергія, яка конденсується і перетворюється в частки, коротше кажучи, в нас! Коли я вирішую „виставити“ нематеріальну скульптуру в даному просторі, це простір буде концентрувати певну кількість і щільність думок в певній точці, створюючи скульптуру, яка, виходячи з моєї назви, буде приймати найрізноманітніші форми”, — так прокоментував угоду сам Гаран.

Що було раніше

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