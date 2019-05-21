Італійська авіакомпанія скасувала понад 300 рейсів через страйк
Київ • УНН
КИЇВ. 21 травня. УНН. Італійська авіакомпанія Alitalia скасувала понад 300 рейсів у зв'язку зі страйком працівників авіатранспорту, включаючи пілотів і бортпровідників. Про це йдеться в опублікованій у понеділок заяві авіаперевізника, передає УНН.
"Через оголошений деякими італійськими профспілками 24-годинний страйк працівників авіасектора, який пройде у вівторок, 21 травня, Alitalia змушена скасувати половину своїх рейсів, запланованих на цей день", - повідомляється в заяві.
Як наголошується на сайті авіакомпанії, всього скасовано понад 300 рейсів. В основному мова йде про внутрішні перельоти, а також рейси між італійськими та деякими європейськими містами. Також скасовано кілька рейсів, що стояли в розкладі на вечір понеділка і ранок середи.
Крім співробітників Alitalia, в страйку візьмуть також участь працівники кількох невеликих італійських авіакомпаній, включаючи Blue Panorama.
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Профспілки авіагалузі вимагають забезпечення більш прийнятних умов роботи для співробітників комерційного авіатранспорту. Також вони висловлюють стурбованість щодо майбутнього Alitalia. Цей національний авіаперевізник, зіткнувшись з фінансовими труднощами, вже два роки не може знайти покупця, який зміг би далі розвивати його бізнес.
Як повідомляв УНН, раніше дев’ять профспілок Франції закликали виступити проти проекту реформи державної служби. На їхню думку, вона призведе до погіршення умов праці. Зокрема, у цей період планується проведення страйку Головним пілотним союзом Франції, який відбувається з 6 по 11 травня.
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