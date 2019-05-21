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Итальянская авиакомпания отменила более 300 рейсов из-за забастовки

Итальянская авиакомпания отменила более 300 рейсов из-за забастовки

Киев  •  УНН

 • 9176 просмотра

КИЕВ. 21 мая. УНН. Итальянская авиакомпания Alitalia отменила более 300 рейсов в связи с забастовкой работников авиатранспорта, включая пилотов и бортпроводников. Об этом говорится в опубликованном в понедельник заявлении авиаперевозчика, передает УНН.

"Из-за объявления некоторыми итальянскими профсоюзами 24-часовой забастовки работников авиасектора, который пройдет во вторник, 21 мая, Alitalia вынуждена отменить половину своих рейсов, запланированных на этот день", - говорится в заявлении.

Как отмечается на сайте авиакомпании, всего отменено более 300 рейсов. В основном речь идет о внутренних перелетах, а также рейсы между итальянскими и некоторыми европейскими городами. Также отменено несколько рейсов, стоявших в расписании на вечер понедельника и утро среды.

Кроме сотрудников Alitalia, в забастовке примут также участие сотрудники нескольких небольших итальянских авиакомпаний, включая Blue Panorama.

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Профсоюзы авиаотрасли требуют обеспечения более приемлемых условий работы для сотрудников коммерческого авиатранспорта. Также они выражают обеспокоенность относительно будущего Alitalia. Этот национальный авиаперевозчик, столкнувшись с финансовыми трудностями, уже два года не может найти покупателя, который смог бы дальше развивать его бизнес.

Как сообщал УНН, ранее девять профсоюзов Франции призвали выступить против проекта реформы государственной службы. По их мнению, она приведет к ухудшению условий труда. В частности, в этот период планируется проведение забастовки Главным пилотным союзом Франции, который проходит с 6 по 11 мая.

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