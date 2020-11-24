Італієць показав, як "готує" вино на дні моря

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Так, винороб на початку 2020 року затопив 600 саморобних амфор об'ємом 75 мл, наповнених вином біля узбережжя Тоскани. Вони пролежали на дні моря дев'ять місяців.

"Коли амфори вийшли з води, вони були чудово інкрустовані дрібними водоростями і черепашками, і здавалися зробленими з дамаської сталі", - розповів Зонін.

Винороб також повідомив, що вплив моря прискорив еволюцію вина, вплинувши на його смакові якості.

"Вино здається більш округлим, ніж його аналог, витриманий на суші", - зазначив він.

Вино надійде у продаж за ціною 200 євро за пляшку.

Варто відзначити, що виробники алкоголю не вперше використовують море для "виготовлення" алкоголю і додання пляшці оригінального вигляду. У Німеччині пивовар-любитель витримував пляшки з пивом у морській воді до тих пір, поки морські жолуді не інкрустують їх. У стремлінні якісно виділятися на прилавках виробники алкоголю також надають напоям яскраві оригінальні кольори і смаки: від зеленого пива до червоного кавунового сидру.

У боротьбі за увагу споживача українські виробники алкоголю теж використовують оригінальні колірні підходи. Наприклад, нещодавно в Україні створили винний напій насиченого блакитного кольору, чого домоглися за допомогою натурального соку чорниці.

Нагадаємо, раніше УНН писав, що в ТОП-5 надійних українських виробників якісного алкоголю відносяться лікеро-горілчані компанії як: "Баядера - Груп" (ТМ "Хлібний дар"), "Глобал Спірітс" (УДК) (ТМ "Хортиця"), "ЛВН Лімітед" (ТМ "Немірофф"), ЛГЗ "Прайм" (ТМ "Prime", "Др.Житник") і ТОВ "Атлантіс" (ТМ "Грін Дей").