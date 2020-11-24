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Итальянец показал, как "готовит" вино на дне моря

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КИЕВ. 24 ноября. УНН. Винодел Лоренцо Зонин в Тоскане, Италия, начал выпускать первое в мире вино в амфорах, выдержанное в море. Об этом пишет The DrinkBusiness, сообщает УНН.

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Так, винодел в начале 2020 года затопил 600 самодельных амфор объемом 75 мл, наполненных вином у побережья Тосканы. Они пролежали на дне моря девять месяцев.

"Когда амфоры вышли из воды, они были прекрасно инкрустированными мелкими водорослями и ракушками, и казались сделанными из дамасской стали", - рассказал Зонин.

Винодел также сообщил, что влияние моря ускорило эволюцию вина, повлияв на его вкусовые качества.

"Вино кажется более округлым, чем его аналог, выдержанный на суше", - отметил он.

Вино поступит в продажу по цене 200 евро за бутылку.

Стоит отметить, что производители алкоголя не впервые используют море для "изготовления" алкоголя и придания бутылке оригинального вида. В Германии пивовар-любитель выдерживал бутылки с пивом в морской воде до тех пор, пока морские желуди не инкрустируют их. В стремлении качественно выделяться на прилавках производители алкоголя также придают напиткам яркие оригинальные цвета и вкусы: от зеленого пива к красному арбузному сидру.

В борьбе за внимание потребителя украинские производители алкоголя тоже используют оригинальные цветовые подходы. Например, недавно в Украине создали винный напиток насыщенного голубого цвета, чего добились с помощью натурального сока черники.

Напомним, ранее УНН писал, что в ТОП-5 надежных украинских производителей качественного алкоголя относятся ликеро-водочные компании как: "Баядера - Групп" (ТМ "Хлебный дар"), "Глобал Спиритс" (УДК) (ТМ "Хортица"), "ЛВН Лимитед" (ТМ "Немирофф"), ЛВЗ "Прайм" (ТМ "Prime", "Др.Житник") и ООО "Атлантис" (ТМ "Грин Дэй").

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