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Італія захопила два судна з мігрантами німецької рятувальної місії

Італія захопила два судна з мігрантами німецької рятувальної місії

Київ • УНН

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КИЇВ. 22 червня. УНН. Італія захопила в Середземному морі два судна німецької неурядової організації, яка займається порятунком мігрантів. Про це повідомляє ВВС з посиланням на УНН.

Кораблі "Lifeline" і "Seesuchs" належать німецькій організації Mission Lifeline, яка займається порятунком мігрантів.

Корабель "Lifeline" врятував 226 мігрантів біля узбережжя Лівії в четвер вранці.

Повідомляється, що судно було під голландським прапором і не повинно було заходити в Італію. Також йдеться про те, що ці кораблі не входять до реєстру суден Нідерландів, вони належать німецьким громадським організаціям.

Нагадаємо, Італія закрила порти для ще двох неурядових організацій, які займаються порятунком мігрантів в Середземному морі.

Як повідомляв УНН, Берлін і Рим планують тісно співпрацювати у вирішенні міграційного кризи.

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