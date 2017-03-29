Італія відновить контроль на кордоні з країнами Шенгену на час саміту G7
Київ • УНН
КИЇВ. 29 березня. УНН. Італія відновить контроль на кордоні з країнами Шенгену на час саміту G7. Про це повідомляє прес-служба департаменту консульської служби МЗС України у Twitter, передає УНН.
“Італія відновить з 10 по 30.05.17 контроль на кордоні з країнами Шенгену на час саміту G7”, — сказано у повідомленні.
Як повідомляв УНН, 27 березня Президент України Петро Порошенко провів першу зустріч з послами країн “Великої сімки” та Європейського Союзу в рамках головування Італії у цьому впливовому об’єднанні. Під час зустрічі йшлося про ситуацію в зоні АТО, а також про тимчасове припинення переміщення товарів між Україною та непідконтрольними територіями Донецької та Луганської областей.
#Італія відновить з 10 по 30.05.17 контроль на кордоні з країнами Шенгену на час саміту G7. pic.twitter.com/LUtjkzXTdA— Українцям у світі (@UkrZaKordonom) 29 марта 2017 г.