Італія відновить контроль на кордоні з країнами Шенгену на час саміту G7

“Італія відновить з 10 по 30.05.17 контроль на кордоні з країнами Шенгену на час саміту G7”, — сказано у повідомленні.

Як повідомляв УНН, 27 березня Президент України Петро Порошенко провів першу зустріч з послами країн “Великої сімки” та Європейського Союзу в рамках головування Італії у цьому впливовому об’єднанні. Під час зустрічі йшлося про ситуацію в зоні АТО, а також про тимчасове припинення переміщення товарів між Україною та непідконтрольними територіями Донецької та Луганської областей.

#Італія відновить з 10 по 30.05.17 контроль на кордоні з країнами Шенгену на час саміту G7. pic.twitter.com/LUtjkzXTdA