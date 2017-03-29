Италия восстановит контроль на границе со странами Шенгена на время саммита G7

"Италия возобновит с 10 по 30.05.17 контроль на границе со странами Шенгена на время саммита G7", - говорится в сообщении.

Как сообщал УНН, 27 марта Президент Украины Петр Порошенко провел первую встречу с послами стран "Большой семерки" и Европейского Союза в рамках председательства Италии в этом влиятельном объединении. Во время встречи речь шла о ситуации в зоне АТО, а также о временном прекращении перемещения товаров между Украиной и неподконтрольными территориями Донецкой и Луганской областей.

# Италия возобновит с 10 по 30.05.17 контроль на границе со странами Шенгена на время саммита G7. pic.twitter.com/LUtjkzXTdA