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США уже восстановили безопасность помощь Украине - ОП
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США уже восстановили безопасность помощь Украине - ОП

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11 марта, 18:08 • 121757 просмотра

Украина готова принять предложение США о 30-дневном режиме прекращения огня при условии одновременного выполнения рф

США немедленно отменяют паузу в обмене разведывательными данными и восстанавливают безопасность помощи Украине.
11 марта, 18:02 • 180885 просмотра

США немедленно отменяют паузу в обмене разведывательными данными и восстанавливают безопасность помощи Украине.

Инфляция в Украине достигла 13,4%: что будет с ценами до конца года
11 марта, 14:39 • 131934 просмотра

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Между КНДР и рф продолжается сотрудничество по поставкам живой силы - ГУР
11 марта, 14:12 • 125896 просмотра

Между КНДР и рф продолжается сотрудничество по поставкам живой силы - ГУР

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Украина поддерживает постоянную коммуникацию с TikTok, он оперативно блокирует страницы с дезинформацией рф – ЦПД РНБО
11 марта, 13:46 • 118105 просмотра

Украина поддерживает постоянную коммуникацию с TikTok, он оперативно блокирует страницы с дезинформацией рф – ЦПД РНБО

ЦПД РНБО о кибератаке на Х: Маск не обвинил Украину, он сказал о украинском IP-адресе
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Италия восстановит контроль на границе со странами Шенгена на время саммита G7

Италия восстановит контроль на границе со странами Шенгена на время саммита G7

Киев  •  УНН

 • 11701 просмотра

КИЕВ. 29 марта. УНН. Италия восстановит контроль на границе со странами Шенгена на время саммита G7. Об этом сообщает пресс-служба департамента консульской службы МИД Украины в Twitter, передает УНН.

"Италия возобновит с 10 по 30.05.17 контроль на границе со странами Шенгена на время саммита G7", - говорится в сообщении.

Как сообщал УНН, 27 марта Президент Украины Петр Порошенко провел первую встречу с послами стран "Большой семерки" и Европейского Союза в рамках председательства Италии в этом влиятельном объединении. Во время встречи речь шла о ситуации в зоне АТО, а также о временном прекращении перемещения товаров между Украиной и неподконтрольными территориями Донецкой и Луганской областей.

# Италия возобновит с 10 по 30.05.17 контроль на границе со странами Шенгена на время саммита G7. pic.twitter.com/LUtjkzXTdA

- Украинская в мире (@UkrZaKordonom) 29 марта 2017 г.

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