Италия восстановит контроль на границе со странами Шенгена на время саммита G7
Киев • УНН
КИЕВ. 29 марта. УНН. Италия восстановит контроль на границе со странами Шенгена на время саммита G7. Об этом сообщает пресс-служба департамента консульской службы МИД Украины в Twitter, передает УНН.
"Италия возобновит с 10 по 30.05.17 контроль на границе со странами Шенгена на время саммита G7", - говорится в сообщении.
Как сообщал УНН, 27 марта Президент Украины Петр Порошенко провел первую встречу с послами стран "Большой семерки" и Европейского Союза в рамках председательства Италии в этом влиятельном объединении. Во время встречи речь шла о ситуации в зоне АТО, а также о временном прекращении перемещения товаров между Украиной и неподконтрольными территориями Донецкой и Луганской областей.
# Италия возобновит с 10 по 30.05.17 контроль на границе со странами Шенгена на время саммита G7. pic.twitter.com/LUtjkzXTdA- Украинская в мире (@UkrZaKordonom) 29 марта 2017 г.