Італія посилює COVID-правила та кампанію вакцинації для стримування четвертої хвилі

Деталі

"Якщо ми продовжимо вживати запобіжних заходів, вводити треті дози і належним чином керувати тестуванням і відстеженням в школах, це залишиться невеликою хвилею і не захлесне нас, як це сталося в інших країнах", - сказав професор Вальтер Ріккарді, який є радником з COVID-19 міністра охорони здоров'я країни Роберто Сперанци.

У жовтні розпочалася кампанія вакцинації третьою дозою для людей з ослабленим імунітетом, медичного персоналу, гостей та персоналу будинків для літніх людей, тих, хто отримав вакцину Johnson & Johnson, і тих, хто старше 60 років. Наразі 2,1 мільйона осіб - 35,4% відповідних критеріям громадян - вже отримали третю дозу вакцини.

"Невдовзі я зустрінуся з міністром Сперанцою і науковим комітетом, щоб обговорити можливість зниження вікового порогу для третіх доз, очевидно, на основі наукових даних", - зазначив комісар з надзвичайної ситуації через COVID-19 Франческо Паоло Фігліуоло.

Фігліуоло додав, що прискорення кампанії з введення третьої дози - єдиний спосіб забезпечити безпечне Різдво для сімей.

Доповнення

Італія перебуває посеред четвертої хвилі, у країні спостерігається різке збільшення кількості хворих. З понеділка реєструється збільшення кількості нових випадків порівняно з минулим тижнем.