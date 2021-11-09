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На боці рф проти України воює щонайменше 155 громадян Китаю – Зеленський
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Італія посилює COVID-правила та кампанію вакцинації для стримування четвертої хвилі

Київ • УНН

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КИЇВ. 9 листопада. УНН. Уряд Італії прискорив кампанію вакцинації і ввів нові правила з контролю за рівнем інфікування в школах, включаючи примусове приміщення класів в карантин після трьох позитивних випадків зараження COVID-19 в спробі стримати четверту хвилю COVID-19, пише УНН з посиланням на EURACTIV.

Італія посилює COVID-правила та кампанію вакцинації для стримування четвертої хвилі

Деталі

"Якщо ми продовжимо вживати запобіжних заходів, вводити треті дози і належним чином керувати тестуванням і відстеженням в школах, це залишиться невеликою хвилею і не захлесне нас, як це сталося в інших країнах", - сказав професор Вальтер Ріккарді, який є радником з COVID-19 міністра охорони здоров'я країни Роберто Сперанци.

У жовтні розпочалася кампанія вакцинації третьою дозою для людей з ослабленим імунітетом, медичного персоналу, гостей та персоналу будинків для літніх людей, тих, хто отримав вакцину Johnson & Johnson, і тих, хто старше 60 років. Наразі 2,1 мільйона осіб - 35,4% відповідних критеріям громадян - вже отримали третю дозу вакцини.

"Невдовзі я зустрінуся з міністром Сперанцою і науковим комітетом, щоб обговорити можливість зниження вікового порогу для третіх доз, очевидно, на основі наукових даних", - зазначив комісар з надзвичайної ситуації через COVID-19 Франческо Паоло Фігліуоло.

Фігліуоло додав, що прискорення кампанії з введення третьої дози - єдиний спосіб забезпечити безпечне Різдво для сімей.

Доповнення

Італія перебуває посеред четвертої хвилі, у країні спостерігається різке збільшення кількості хворих. З понеділка реєструється збільшення кількості нових випадків порівняно з минулим тижнем.

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