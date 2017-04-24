Італія і США виконають спостережний політ над Росією і Білоруссю

“В рамках реалізації міжнародного Договору з відкритого неба в період з 24 по 28 квітня спільна місія Італії та США виконає спостережний політ над територією групи держав-учасниць Договору Республіка Білорусь і Російська Федерація на румунському літаку спостереження Ан-30”, — сказав С.Рижков.

Він зазначив, що під час польоту за узгодженим маршрутом російські фахівці на борту літака будуть контролювати суворе дотримання параметрів польоту і застосування передбаченої договором апаратури.

Літак спостереження Ан-30 належить до класу літаків, не призначених для застосування будь-якої зброї. Літак і встановлена ​​на ньому апаратура спостереження пройшли міжнародний огляд, в якому взяли участь і російські фахівці, що виключає використання технічних засобів, не передбачених договором.

Як повідомляв УНН, винищувачі НАТО в 2016 році близько 780 разів по тривозі піднімалися в повітря з військових баз в Європі для візуальної ідентифікації та супроводу літаків повітряно-космічних сил РФ.