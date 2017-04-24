Италия и США выполнят наблюдательный полет над Россией и Белоруссией

“В рамках реализации международного Договора по открытому небу в период с 24 по 28 апреля совместная миссия Италии и США выполнит наблюдательный полет над территорией группы государств-участников Договора Республика Беларусь и Российская Федерация на румынском самолете наблюдения Ан-30”, — сказал С.Рыжков.

Он отметил, что во время полета по согласованному маршруту российские специалисты на борту самолета будут контролировать строгое соблюдение параметров полета и применения предусмотренной договором аппаратуры.

Самолет наблюдения Ан-30 относится к классу самолетов, не предназначенных для применения какого-либо оружия. Самолет и установленная на нем аппаратура наблюдения прошли международное освидетельствование, в котором приняли участие и российские специалисты, что исключает использование технических средств, не предусмотренных договором.

Как сообщал УНН, истребители НАТО в 2016 году около 780 раз по тревоге поднимались в воздух с военных баз в Европе для визуальной идентификации и сопровождения самолетов воздушно-космических сил РФ.