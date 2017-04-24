Италия и США выполнят наблюдательный полет над Россией и Белоруссией
Киев • УНН
КИЕВ. 24 апреля. УНН. Совместная миссия Италии и США с 24 по 28 апреля выполнит наблюдательный полет над Белоруссией и Россией в рамках договора по открытому небу. Об этом сообщил начальник российского национального Центра по уменьшению ядерной опасности Сергей Рыжков, передает УНН со ссылкой на РИА “Новости”.
“В рамках реализации международного Договора по открытому небу в период с 24 по 28 апреля совместная миссия Италии и США выполнит наблюдательный полет над территорией группы государств-участников Договора Республика Беларусь и Российская Федерация на румынском самолете наблюдения Ан-30”, — сказал С.Рыжков.
Он отметил, что во время полета по согласованному маршруту российские специалисты на борту самолета будут контролировать строгое соблюдение параметров полета и применения предусмотренной договором аппаратуры.
Самолет наблюдения Ан-30 относится к классу самолетов, не предназначенных для применения какого-либо оружия. Самолет и установленная на нем аппаратура наблюдения прошли международное освидетельствование, в котором приняли участие и российские специалисты, что исключает использование технических средств, не предусмотренных договором.
Как сообщал УНН, истребители НАТО в 2016 году около 780 раз по тревоге поднимались в воздух с военных баз в Европе для визуальной идентификации и сопровождения самолетов воздушно-космических сил РФ.