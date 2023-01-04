ISW: відправлення погано підготовлених російських солдатів на передову робить їх гарматним м'ясом
Київ • УНН
КИЇВ. 4 січня. УНН. Системні збої у формуванні російських військ продовжують негативно позначатися на рівні підготовки особового складу і завдають шкоди оперативним можливостям росії в Україні. Про це пишуть у черговому зведенні експерти американського Інституту вивчення війни (ISW), передає УНН.
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У вівторок російські "воєнкори" повідомили, що нещодавно мобілізованих військовослужбовців, які пройшли підготовку як артилеристи і танкісти, направили в піхотні дивізії без формальної підготовки.
Хоча подібна практика не є чимось незвичайним, дії російських військових у цьому випадку є проблемою, пишуть експерти.
Російські збройні сили приділяли занадто мало часу підготовці військовослужбовців для використання в родах військ, в яких вони раніше служили, перш ніж відправити їх на передову. У них також не було часу на навчання додатковим спеціальностям.
Поміщення погано навчених артилеристів у піхотні підрозділи без належної підготовки робить їх гарматним м'ясом, а деградація кадрового потенціалу російських військ, ймовірно, ще більше посилить критику на адресу військового командування, підсумовує ISW.
Нагадаємо
У міністерстві оборони росії повідомили, що кількість жертв серед військових після удару по Макіївці зросла до 89 осіб. Раніше було відомо про 63 загиблих. Серед загиблих заступник командира полку підполковник Бачурін.