ISW: отправка плохо подготовленных российских солдат на передовую делает их пушечным мясом
Киев • УНН
КИЕВ. 4 января. УНН. Системные сбои в формировании российских войск продолжают негативно сказываться на уровне подготовке личного состава и наносят ущерб оперативным возможностям россии в Украине. Об этом пишут в очередной сводке эксперты американского Института изучения войны (ISW), передает УНН.
Детали
Во вторник российские "военкоры" сообщили, что недавно мобилизованных военнослужащих, прошедших подготовку в качестве артиллеристов и танкистов, направили в пехотные дивизии без формальной подготовки.
Хотя подобная практика не является чем-то необычным, действия российских военных в данном случае являются проблемой, пишут эксперты.
Российские вооруженные силы уделяли слишком мало времени подготовке военнослужащих для использования в родах войск, в которых они ранее служили, прежде чем отправить их на передовую. У них также не было времени на обучение дополнительным специальностям.
Помещение плохо обученных артиллеристов в пехотные подразделения без должной подготовки делает их пушечным мясом, а деградация кадрового потенциала российских войск, вероятно, еще больше усилит критику в адрес военного командования, заключает ISW.
Напомним
В министерстве обороны россии сообщили, что количество жертв среди военных после удара по Макеевке возросло до 89 человек. Ранее было известно о 63 погибших. Среди погибших заместитель командира полка подполковник Бачурин.