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НАБУгейт: новые детали дела адвокатов против НАБУ — детективов обвиняют в прослушивании, кумовстве, давлении на детей и юридической бессмысленности
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ISW: отправка плохо подготовленных российских солдат на передовую делает их пушечным мясом

Киев • УНН

 • 472715 просмотра

КИЕВ. 4 января. УНН. Системные сбои в формировании российских войск продолжают негативно сказываться на уровне подготовке личного состава и наносят ущерб оперативным возможностям россии в Украине. Об этом пишут в очередной сводке эксперты американского Института изучения войны (ISW), передает УНН.

ISW: отправка плохо подготовленных российских солдат на передовую делает их пушечным мясом

Детали

Во вторник российские "военкоры" сообщили, что недавно мобилизованных военнослужащих, прошедших подготовку в качестве артиллеристов и танкистов, направили в пехотные дивизии без формальной подготовки.

Хотя подобная практика не является чем-то необычным, действия российских военных в данном случае являются проблемой, пишут эксперты.

Российские вооруженные силы уделяли слишком мало времени подготовке военнослужащих для использования в родах войск, в которых они ранее служили, прежде чем отправить их на передовую. У них также не было времени на обучение дополнительным специальностям.

Помещение плохо обученных артиллеристов в пехотные подразделения без должной подготовки делает их пушечным мясом, а деградация кадрового потенциала российских войск, вероятно, еще больше усилит критику в адрес военного командования, заключает ISW.

Напомним

В министерстве обороны россии сообщили, что количество жертв среди военных после удара по Макеевке возросло до 89 человек. Ранее было известно о 63 погибших. Среди погибших заместитель командира полка подполковник Бачурин.

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