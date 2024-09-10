ISW: кремль намагається залучити міжнародних посередників у війні, але демонструє небажання вести добросовісні переговори
Київ • УНН
Офіційні особи рф прагнуть залучити міжнародних посередників, але демонструючи небажання вести добросовісні переговори з Україною. лавров зустрівся з представниками Бразилії та Індії, але відкинув мирний план Зеленського як "ультиматум".
Кремлівські офіційні особи, імовірно, намагаються сформувати міжнародні мирні посередницькі зусилля у війні в Україні, водночас демонструючи небажання росії вести добросовісні переговори з Україною, повідомили у новому звіті в американському Інституті з вивчення війни (ISW), пише УНН.
Офіційні особи кремля, імовірно, намагаються сформувати міжнародні мирні посередницькі зусилля у війні в Україні, одночасно демонструючи небажання росії брати участь у добросовісних переговорах з Україною
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Аналітики вказують на зустріч голови мзс рф сергія лаврова з міністром закордонних справ Бразилії Мауро Вієйрою та міністром закордонних справ Індії Субраманьямом Джайшанкаром на полях засідання Ради співробітництва росія-Перська затока у Саудівській Аравії 9 вересня. мзс рф заявило, що лавров обговорював війну в Україні з Вієйрою та Джайшанкаром, але не надало подробиць.
Бразилія та Китай просувають свій шестипунктний мирний план "Політичне врегулювання української кризи", ключові принципи якого сприяють росії, з травня 2024 року. А прем’єр-міністр Індії Нарендра Моді нещодавно підтвердив підтримку Індією миру в Україні на основі принципів міжнародного права, таких як повага до територіальної цілісності та суверенітету держав, зазначають у ISW.
"Однак 9 вересня лавров повторив шаблонні заяви кремля, які демонструють небажання росії вести добросовісні переговори з Україною, заявивши, що "Формула миру" Президента України Володимира Зеленського, яка справді ґрунтується на засадах міжнародного права, є "ультиматумом" і що росія ніколи серйозно не розглядала цей план", - зауважують аналітики ISW.
При цьому у звіті зазначається, що "українські чиновники відкрито запросили російського представника взяти участь у другому саміті з питань миру в Україні, який відбудеться пізніше 2024 року".
Україна хотіла б провести другий Саміт миру в країні Глобального Півдня - Єрмак27.08.24, 13:19 • 17295 переглядiв