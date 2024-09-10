ISW: кремль пытается привлечь международных посредников в войне, но демонстрирует нежелание вести добросовестные переговоры

Кремлевские официальные лица, вероятно, пытаются сформировать международные мирные посреднические усилия в войне в Украине, в то же время демонстрируя нежелание россии вести добросовестные переговоры с Украиной, сообщили в новом отчете в американском Институте по изучению войны (ISW), пишет УНН.

Официальные лица кремля, вероятно, пытаются сформировать международные мирные посреднические усилия в войне в Украине, одновременно демонстрируя нежелание россии участвовать в добросовестных переговорах с Украиной - говорится в отчете ISW.

Детали

Аналитики указывают на встречу главы мид рф сергея лаврова с министром иностранных дел Бразилии Мауро Виейрой и министром иностранных дел Индии Субраманьямом Джайшанкаром на полях заседания Совета сотрудничества россия-Персидский залив в Саудовской Аравии 9 сентября. мид рф заявил, что лавров обсуждал войну в Украине с Виейрой и Джайшанкаром, но не предоставил подробностей.

Бразилия и Китай продвигают свой шестипунктный мирный план "Политическое урегулирование украинского кризиса", ключевые принципы которого способствуют россии, с мая 2024 года. А премьер-министр Индии Нарендра Моди недавно подтвердил поддержку Индией мира в Украине на основе принципов международного права, таких как уважение территориальной целостности и суверенитета государств, отмечают в ISW.

"Однако 9 сентября лавров повторил шаблонные заявления кремля, которые демонстрируют нежелание россии вести добросовестные переговоры с Украиной, заявив, что "Формула мира" Президента Украины Владимира Зеленского, которая действительно основывается на принципах международного права, является "ультиматумом" и что россия никогда серьезно не рассматривала этот план", - отмечают аналитики ISW.

При этом в отчете отмечается, что "украинские чиновники открыто пригласили российского представителя принять участие во втором украинском Саммите мира, который состоится позже 2024 года".

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