ISW: армія рф модифікувала іранські дрони для зими

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Експерти звертають увагу на перше за останні три тижні застосування в Україні дронів іранського виробництва "Шахед". Українські військові заявили, що армія РФ знову використала їх у ніч на середу для ударів по кількох містах, зокрема Дніпру, Київській області, Полтавській, Житомирській та Запорізькій областях.

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"Російські сили, ймовірно, модифікували дрони для застосування в умовах холоднішої погоди і, швидше за все, найближчими тижнями все частіше їх використовуватимуть для ударів по українській критичній інфраструктурі", - пишуть у зв'язку з цим експерти ISW.

Раніше українські військові припускали, що Росії довелося призупинити використання дронів іранського виробництва, оскільки вони не придатні для використання в холодну погоду. Тепер, ймовірно, армії РФ вдалося вирішити цю проблему.

"ISW раніше повідомляв, що російським військовим доводиться все більше покладатися на вироблені в Ірані системи через виснаження арсеналу російської високоточної зброї", - пишуть експерти американського інституту.