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У Києві та Дніпрі з 1 квітня на деяких ділянках доріг можна буде їхати зі швидкістю 70-80 км/год: де саме
31 березня, 19:27 • 26395 перегляди

У Києві та Дніпрі з 1 квітня на деяких ділянках доріг можна буде їхати зі швидкістю 70-80 км/год: де саме

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ISW: армія рф модифікувала іранські дрони для зими

ISW: армія рф модифікувала іранські дрони для зими

Київ • УНН

 • 875603 перегляди

КИЇВ. 8 грудня. УНН. Американський інститут вивчення ведення війни у своєму новому звіті повідомив, що російські війська модифікували іранські дрони для зимових атак на Україну, передає УНН.

Деталі

Експерти звертають увагу на перше за останні три тижні застосування в Україні дронів іранського виробництва "Шахед". Українські військові заявили, що армія РФ знову використала їх у ніч на середу для ударів по кількох містах, зокрема Дніпру, Київській області, Полтавській, Житомирській та Запорізькій областях.

Цитата

"Російські сили, ймовірно, модифікували дрони для застосування в умовах холоднішої погоди і, швидше за все, найближчими тижнями все частіше їх використовуватимуть для ударів по українській критичній інфраструктурі", - пишуть у зв'язку з цим експерти ISW.

Раніше українські військові припускали, що Росії довелося призупинити використання дронів іранського виробництва, оскільки вони не придатні для використання в холодну погоду. Тепер, ймовірно, армії РФ вдалося вирішити цю проблему.

"ISW раніше повідомляв, що російським військовим доводиться все більше покладатися на вироблені в Ірані системи через виснаження арсеналу російської високоточної зброї", - пишуть експерти американського інституту.

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