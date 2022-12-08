ISW: армия РФ модифицировала иранские дроны для зимы

Детали

Эксперты обращают внимание на первое за последние три недели применение в Украине дронов иранского производства "Шахед". Украинские военные заявили, что армия РФ снова использовала их в ночь на среду для ударов по нескольким городам, в том числе Днепру, Киевской области, Полтавской, Житомирской и Запорожской областям.

Цитата

"Российские силы, вероятно, модифицировали дроны для применения в условиях более холодной погоды и, скорее всего, в ближайшие недели все чаще будут их использовать для ударов по украинской критической инфраструктуре", - пишут в связи с этим эксперты ISW.

Ранее украинские военные предполагали, что России пришлось приостановить использование дронов иранского производства, поскольку они не пригодны к использованию в холодную погоду. Теперь, вероятно, армии РФудалось решить эту проблему.

"ISW ранее сообщал, что российским военным приходится все больше полагаться на произведенные в Иране системы из-за истощения арсенала российского высокоточного оружия", - пишут эксперты американского института.