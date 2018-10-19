Історія Суркіса в українському футболі залишила відбиток в моєму серці - Павелко

КИЇВ. 19 жовтня. УНН. Григорій Суркіс закінчує свою кар'єру в УЄФА, і його кандидатура більше не буде висунута Україною на вибори членів Виконкому цієї Організації. Коментуючи дану інформацію, глава ФФУ Андрій Павелко заявив, що завжди пам'ятає і цінує своє особисте спілкування з Суркісом, передає УНН.