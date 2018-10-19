Історія Суркіса в українському футболі залишила відбиток в моєму серці - Павелко
Київ • УНН
КИЇВ. 19 жовтня. УНН. Григорій Суркіс закінчує свою кар'єру в УЄФА, і його кандидатура більше не буде висунута Україною на вибори членів Виконкому цієї Організації. Коментуючи дану інформацію, глава ФФУ Андрій Павелко заявив, що завжди пам'ятає і цінує своє особисте спілкування з Суркісом, передає УНН.
"Упевнений, що Україна буде передовою по частині проведення реформ в футболі. І історія Суркіса в українському футболі залишила величезний відбиток в моєму серці. Я завжди буду пам'ятати і цінувати наше спілкування", - сказав він.
При цьому Павелко пояснив, що Григорій Суркіс не озвучував своїх намірів щодо продовження кар'єри в УЄФА.
"У ФФУ жодного разу ніхто не звертався з офіційним повідомленням від його імені, щоб його висунути (від України) в УЄФА", - сказав функціонер.
Він також уточнив, що Виконком ФФУ ще в лютому визначився з кандидатурою, яку висунув на вибори УЄФА від України. І вже пройшли терміни (передбачені регламентом), в які можна було змінити прийняте рішення.
Як писав УНН, ФФУ висунуло кандидатуру Андрія Павелка на вибори в УЄФА. Відбудуться вони в лютому наступного року.