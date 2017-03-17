Історія мільйонера “Лото-Забави”: виграш, який змінив життя будівельника з Черкас

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Київ • УНН

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КИЇВ. 17 березня. УНН. Володимир Федорович Квач — головний переможець 904 тиражу, який виграв 1 мільйон гривень. Пану Володимиру 42 роки, він будівельник, одружений, має чотирьох дітей. Свій виграш в лотерею він розцінює як шанс кардинально змінити своє життя, повідомляє УНН з посиланням на оператора державних лотерей “М.С.Л.”, передає УНН.

У короткому бліц-інтерв’ю Володимир Квач поділився секретом успіху та розповів про свої плани на майбутнє.

Яка Ваша лотерейна історія, пане Володимире? Що в ній цікавого, можливо, незвичного?

Навіть не знаю, що сказати. В “Лото-Забава” я граю дуже давно, мабуть, із найперших тиражів. Часом грав активно, кожного тиражу, часом ні. Інколи відчував азарт до гри, а потім він кудись зникав. Знаєте, так буває.

Вам вже щастило вигравати значні суми?

Одного разу пощастило виграти побутову техніку.

Ви мешкаєте в Черкаській області, а білет на мільйон був проданий у Чернівцях. Як це пояснюється?

Дуже просто — я придбав його, коли був у відрядженні. Я часто працюю в інших містах, скажімо, в Одесі, в Києві.

Чим Вам запам’ятався момент, коли Ви дізналися про свою казкову удачу?

Я не дивився розіграш по телевізору. Виграшні номери дізнавався з Інтернету, перевіряв білети після роботи, був втомлений і не дуже уважний. Тому й вирішив, що закреслив лише одну горизонталь. Прийшов на точку продажу, щоб отримати 10 гривень. Розповсюджувач перевірила білет через термінал і каже мені: “Таку велику суму можна отримати тільки в представництві”. Я не зрозумів, що вона має на увазі. Перепитав, невже 10 гривень — це велика сума? А вона мені: “Так Ви ж виграли мільйон!”. То був цілий букет різноманітних почуттів: недовіра, здивування, захват... важко передати словами.

Що означає цей виграш для Вашої родини?

Шанс почати нове життя. Хочемо розпочати власний бізнес.

Нагадаємо, розіграш тиражів лотереї “Лото-Забава” проходить кожної неділі у прямому ефірі одного з телеканалів України. Купити лотерейний білет можна онлайн за посиланням.

У жовтні минулого року лотерея “Лото-Забава” була визнана рекордсменом серед лотерей, які подарували Україні найбільшу кількість мільйонерів. Так, 9 жовтня 2016 року експерт Національного реєстру рекордів України Віталій Зорін зафіксував, що найбільше лотерейних мільйонерів в Україні з’явилося саме завдяки “Лото-Забава”. Станом на 13 березня 2017 року, лічильник налічує вже 261 мільйонера “Лото-Забави”.

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