История миллионера "Лото-Забавы": выигрыш, который изменил жизнь строителя из Черкасс

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Как распознать пневмонию: симптомы и советы врача
06:47 • 46468 просмотра

Как распознать пневмонию: симптомы и советы врача

США уже восстановили безопасность помощь Украине - ОП
11 марта, 20:55 • 106325 просмотра

США уже восстановили безопасность помощь Украине - ОП

Украина готова принять предложение США о 30-дневном режиме прекращения огня при условии одновременного выполнения рф
11 марта, 18:08 • 121736 просмотра

Украина готова принять предложение США о 30-дневном режиме прекращения огня при условии одновременного выполнения рф

США немедленно отменяют паузу в обмене разведывательными данными и восстанавливают безопасность помощи Украине.
11 марта, 18:02 • 180865 просмотра

США немедленно отменяют паузу в обмене разведывательными данными и восстанавливают безопасность помощи Украине.

Инфляция в Украине достигла 13,4%: что будет с ценами до конца года
11 марта, 14:39 • 131921 просмотра

Инфляция в Украине достигла 13,4%: что будет с ценами до конца года

Эксклюзив
Между КНДР и рф продолжается сотрудничество по поставкам живой силы - ГУР
11 марта, 14:12 • 125891 просмотра

Между КНДР и рф продолжается сотрудничество по поставкам живой силы - ГУР

Эксклюзив
Украина поддерживает постоянную коммуникацию с TikTok, он оперативно блокирует страницы с дезинформацией рф – ЦПД РНБО
11 марта, 13:46 • 118100 просмотра

Украина поддерживает постоянную коммуникацию с TikTok, он оперативно блокирует страницы с дезинформацией рф – ЦПД РНБО

ЦПД РНБО о кибератаке на Х: Маск не обвинил Украину, он сказал о украинском IP-адресе
11 марта, 13:14 • 106561 просмотра

ЦПД РНБО о кибератаке на Х: Маск не обвинил Украину, он сказал о украинском IP-адресе

Андрей Ермак: "Прекращение огня еще никогда не было таким близким"
11 марта, 11:14 • 107585 просмотра

Андрей Ермак: "Прекращение огня еще никогда не было таким близким"

Рубио о возможной встрече с рф после переговоров с Украиной: с россиянами придется общаться для оценки позиций
11 марта, 06:59 • 103926 просмотра

Рубио о возможной встрече с рф после переговоров с Украиной: с россиянами придется общаться для оценки позиций

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История миллионера "Лото-Забавы": выигрыш, который изменил жизнь строителя из Черкасс

Киев  •  УНН

 • 14006 просмотра

КИЕВ. 17 марта. УНН. Владимир Федорович Квач - главный победитель 904 тиража, который выиграл 1 миллион гривен. Владимиру 42 года, он строитель, женат, имеет четверых детей. Свой выигрыш в лотерею он расценивает как шанс кардинально изменить свою жизнь, сообщает УНН со ссылкой на оператора государственных лотерей "М.С.Л.", передает УНН.

В коротком блиц-интервью Владимир Квач поделился секретом успеха и рассказал о своих планах на будущее.

Какова Ваша лотерейная история, господин Владимир? Что в ней интересного, возможно, необычного?

Даже не знаю, что сказать. В "Лото-Забава" я играю очень давно, пожалуй, с самых первых тиражей. Иногда играл активно, каждый тираж, иногда нет. Иногда чувствовал азарт к игре, а потом он куда-то исчезал. Знаете, так бывает.

Вам уже удавалось выигрывать крупные суммы?

Однажды повезло выиграть бытовую технику.

Вы живете в Черкасской области, а билет на миллион был продан в Черновцах. Как это объясняется?

Очень просто - я приобрел его, когда был в командировке. Я часто работаю в других городах, например, в Одессе, в Киеве.

Чем Вам запомнился момент, когда Вы узнали о своей сказочной удаче?

Я не смотрел розыгрыш по телевизору. Выигрышные номера узнавал из Интернета, проверял билеты после работы, был уставшим и не очень внимательным. Поэтому и решил, что зачеркнул лишь одну горизонталь. Пришел на точку продажи, чтобы получить 10 гривен. Распространитель проверила билет через терминал и говорит мне: "Такую большую сумму можно получить только в представительстве". Я не понял, что она имеет в виду. Спросил, неужели 10 гривен - это большая сумма? А она мне: "Да Вы же выиграли миллион!". Это был целый букет разнообразных чувств: недоверие, удивление, восторг... трудно передать словами.

Что означает этот выигрыш для Вашей семьи?

Шанс начать новую жизнь. Хотим начать собственный бизнес.

Напомним, розыгрыш тиражей лотереи "Лото-Забава" проходит каждое воскресенье в прямом эфире одного из телеканалов Украины. Купить лотерейный билет можно онлайн по ссылке.

В октябре прошлого года лотерея "Лото-Забава" была признана рекордсменом среди лотерей, которые подарили Украине наибольшее количество миллионеров. Так, 9 октября 2016 года эксперт Национального реестра рекордов Украины Виталий Зорин зафиксировал, что больше всего лотерейных миллионеров в Украине появилось именно благодаря "Лото-Забава". По состоянию на 13 марта 2017 года, счетчик насчитал уже 261 миллионера "Лото-Забавы".

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