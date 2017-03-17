История миллионера "Лото-Забавы": выигрыш, который изменил жизнь строителя из Черкасс

В коротком блиц-интервью Владимир Квач поделился секретом успеха и рассказал о своих планах на будущее.

Какова Ваша лотерейная история, господин Владимир? Что в ней интересного, возможно, необычного?

Даже не знаю, что сказать. В "Лото-Забава" я играю очень давно, пожалуй, с самых первых тиражей. Иногда играл активно, каждый тираж, иногда нет. Иногда чувствовал азарт к игре, а потом он куда-то исчезал. Знаете, так бывает.

Вам уже удавалось выигрывать крупные суммы?

Однажды повезло выиграть бытовую технику.

Вы живете в Черкасской области, а билет на миллион был продан в Черновцах. Как это объясняется?

Очень просто - я приобрел его, когда был в командировке. Я часто работаю в других городах, например, в Одессе, в Киеве.

Чем Вам запомнился момент, когда Вы узнали о своей сказочной удаче?

Я не смотрел розыгрыш по телевизору. Выигрышные номера узнавал из Интернета, проверял билеты после работы, был уставшим и не очень внимательным. Поэтому и решил, что зачеркнул лишь одну горизонталь. Пришел на точку продажи, чтобы получить 10 гривен. Распространитель проверила билет через терминал и говорит мне: "Такую большую сумму можно получить только в представительстве". Я не понял, что она имеет в виду. Спросил, неужели 10 гривен - это большая сумма? А она мне: "Да Вы же выиграли миллион!". Это был целый букет разнообразных чувств: недоверие, удивление, восторг... трудно передать словами.

Что означает этот выигрыш для Вашей семьи?

Шанс начать новую жизнь. Хотим начать собственный бизнес.

Напомним, розыгрыш тиражей лотереи "Лото-Забава" проходит каждое воскресенье в прямом эфире одного из телеканалов Украины. Купить лотерейный билет можно онлайн по ссылке.

В октябре прошлого года лотерея "Лото-Забава" была признана рекордсменом среди лотерей, которые подарили Украине наибольшее количество миллионеров. Так, 9 октября 2016 года эксперт Национального реестра рекордов Украины Виталий Зорин зафиксировал, что больше всего лотерейных миллионеров в Украине появилось именно благодаря "Лото-Забава". По состоянию на 13 марта 2017 года, счетчик насчитал уже 261 миллионера "Лото-Забавы".