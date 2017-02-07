Історично високий збиток банківської системи України зафіксовано у 2016 році - НБУ
Київ • УНН
КИЇВ. 7 лютого. УНН. Національний банк України зафіксував історично високий збиток банківського сектору України зафіксовано у 2016 році на рівні 159 млрд грн. Про це повідомляє прес-служба регулятора, передає УНН.
"У 2016 році зафіксовано історично високий збиток банківського сектору - 159 млрд грн, що зумовлено резервуванням кредитного портфеля ПриватБанку наприкінці року. Для решти банків відрахування в резерви значно знизилися, а сукупні збитки зменшилися до 23 млрд грн порівняно з 66 млрд грн у 2015 році", - йдеться у повідомленні.
При цьому вказано, що закладено передумови для виходу сектору на прибуткову діяльність у 2017 році без урахування фактору ПриватБанку.
"Протягом 2017 року триватиме “перезавантаження” банківського сектору. НБУ очікує на прискорення темпів приросту вкладів у порівнянні з 2016 роком", - сказано у повідомленні.
Як зазначається, ключовим завданням банків у поточному році стане відновлення кредитування реального сектору та домогосподарств. Банки налаштовані оптимістично: за даними опитування НБУ, понад 70% фінустанов очікують на зростання кредитного портфеля підприємств протягом наступних 12 місяців, додали у регуляторі.
"Вирішення проблеми платоспроможності ПриватБанку, який пропонував вкрай високі проценти за вкладами населення, закладає передумови для суттєвого зниження депозитних ставок та здешевлення кредитів протягом 2017 року", - йдеться у повідомленні.
Також вказано, що після переходу ПриватБанку у державну власність частка державних банків у чистих активах збільшилася до 51,3% (з 28,1% на початку 2016 року), за депозитами населення - майже утричі, до 59,5%.
Нагадаємо, золотовалютні резерви у січні скоротились до 15,4 млрд дол.