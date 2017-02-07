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Исторически высокий убыток банковской системы Украины зафиксировали в 2016 году - НБУ

Киев • УНН

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КИЕВ. 7 февраля. УНН. Национальный банк Украины зафиксировал исторически высокий ущерб банковскому сектору Украины в 2016 году на уровне 159 млрд грн. Об этом сообщает пресс-служба регулятора, передает УНН.

Исторически высокий убыток банковской системы Украины зафиксировали в 2016 году - НБУ

"В 2016 году зафиксирован исторически высокий ущерб банковского сектора - 159 млрд грн, что обусловлено резервированием кредитного портфеля ПриватБанка в конце года. Для остальных банков отчисления в резервы значительно снизились, а совокупные убытки уменьшились до 23 млрд грн по сравнению с 66 млрд грн в 2015 году", - говорится в сообщении.

При этом указано, что заложены предпосылки для выхода сектора на прибыльную деятельность в 2017 году без учета фактора ПриватБанка.

"В течение 2017 г. продлится "перезагрузка" банковского сектора. НБУ ожидает ускорения темпов прироста вкладов по сравнению с 2016 годом", - сказано в сообщении.

Как отмечается, ключевой задачей банков в текущем году станет восстановление кредитования реального сектора и домохозяйств. Банки настроены оптимистично: по данным опроса НБУ, более 70% финучреждений ожидают роста кредитного портфеля предприятий в течение следующих 12 месяцев, добавили в регуляторе.

"Решение проблемы платежеспособности ПриватБанка, который предлагал крайне высокие проценты по вкладам населения, создает предпосылки для существенного снижения депозитных ставок и удешевления кредитов в течение 2017 года", - говорится в сообщении.

Также указано, что после перехода ПриватБанка в государственную собственность доля государственных банков в чистых активах увеличилась до 51,3% (с 28,1% в начале 2016 года), по депозитам населения - почти в три раза, до 59,5%.

Напомним, золотовалютные резервы в январе сократились до 15,4 млрд долл.

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