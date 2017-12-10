Історичний будинок загорівся на столичному Подолі
Київ • УНН
КИЇВ. 10 грудня. УНН. Сьогодні о 9:13 у Києві на вулиці Щекавицькій, 21 палав будинок, що є пам'ятником архітектури, передає кореспондент УНН.
На місце пожежі прибуло 3 одиниці пожежної техніки. Пожежу локалізували о 9:30, на місці події працювало 15 осіб.
"За інформацією потерпілих немає, причиною пожежі стала купа сміття,що загорілася на другому поверсі", - повідомив головний фахівець ДСНС Олександр Макушенко.
Нагадаємо, днями у Києві на вулиці Іллінській спалахнула пожежа у двоповерховій будівлі. Рятувальники не виключили, що причиною міг стати підпал.