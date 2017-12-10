Исторический дом загорелся на столичном Подоле

На место пожара прибыло 3 единицы пожарной техники. Пожар локализировали в 9:30, на месте происшествия работало 15 человек.

"По информации пострадавших нет, причиной пожара стала куча мусора, что загорелась на втором этаже", - сообщил главный специалист ГСЧС Александр Макушенко.

Напомним, на днях в Киеве на улице Ильинской вспыхнул пожар в двухэтажном здании. Спасатели не исключили, что причиной мог стать поджог.