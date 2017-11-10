Іспанський суд заарештував спікера парламенту Каталонії

Інші колишні члени президії парламенту Луїс Коромінас, Луїс Гіно, Анна Сімо, Рамона Барруфет повинні заплатити протягом тижня заставу в 25 тис євро і можуть залишатися на свободі.

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У разі виплати застави Форкадель і інші чотири колишніх депутата повинні будуть щотижня з'являтися до суду, вони не зможуть залишати територію Іспанії, у них будуть вилучені паспорти.

Нагадаємо, Карме Форкадель та інші члени президії підозрюються у “спробі оголосити незалежність Каталонії” перед офіційним проголошенням декларації Каталонським парламентом 27 жовтня.